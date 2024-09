Una foce stabile per il torrente Bevano

Con il nuovo secolo furono avviati i lavori per rimodellare la foce del Bevano e renderla finalmente stabile e non più assoggettata alle erosioni, secondo il progetto del geologo Claudio Miccoli (nella foto), dirigente del Servizio provinciale Difesa del suolo (ex Genio civile), che fu anche direttore dei lavori. Il cantiere fu avviato in ritardo rispetto alla tabella di marcia perché il Ministero dell’Ambiente impose la Valutazione di impatto ambientale pur in presenza di una procedura d’urgenza, dopo una segnalazione degli ambientalisti ravennati che si opponevano a tutto il progetto.

A cura di Carlo Raggi