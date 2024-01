Una formella dell’artista Babini per il presidente della Cei Zuppi

Nei giorni scorsi il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e da maggio 2022 presidente della Cei (la Conferenza episcopale italiana), ha ricevuto una delegazione del club Rotary Distretto 2072. Nell’occasione, Rosario Salvatore Lupo Migliaccio di San Felice e Giuseppe Berardo, rispettivamente presidente e ‘past president’ fondatore del sodalizio, oltre a invitare il cardinale a un prossimo incontro conviviale nel corso del quale il club consegnerà un contributo in denaro all’associazione bolognese ‘Arca delle Misericordia’, lo hanno omaggiato di una formella in porcellana, realizzata dallo scultore ceramista cotignolese Enzo Babini, raffigurante i tre cantici della Divina Commedia di Dante.

All’arcivescovo di Bologna è stato inoltre donato un libro che riporta la descrizione delle cento formelle in maiolica relative agli altrettanti cantici della Divina Commedia. Formelle che anni fa l’artista romagnolo donò al museo della Porcellana di Jing De Zhen in Cina.

Enzo Babini è nato nel 1946 a Cotignola, paese dove vive e dove ha sede il suo laboratorio. Dopo aver frequentato, dal 1952 al 1957, la scuola locale di Arti e Mestieri sotto la guida del professor Luigi Varoli, ha proseguito i propri studi all’Istituto statale d’arte di Faenza, dove ha ottenuto il diploma di Maestro d’arte e la maturità di magistero. Ha quindi intrapreso la carriera di insegnante presso l’Istituto statale d’arte di Oristano e in seguito all’Istituto statale d’arte di Siena. Dal 1978 al 1994 è stato titolare di cattedra all’Istituto statale d’arte di Faenza. Nel frattempo ha vinto svariati premi alle mostre italiane di ceramica e di scultura esponendo in varie parti del mondo, tra cui in Usa, Cina, Russia, Australia, Messico. Sue opere si trovano esposte permanentemente ai musei ‘Puskin’ a Mosca, ‘Ging-De-Zhen’ in Cina, ‘Fondazione Rotary International’ di Chicago, e al Museo Vaticano. Nella sua carriera ha ottenuto sette primi premi internazionali e diversi a livello nazionale, oltre a quattro medaglie d’oro.

Luigi Scardovi