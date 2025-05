Una giornata dedicata a Tolmino Baldassarri

L’associazione culturale "Tolmino Baldassari", in collaborazione con il Consiglio di zona 5 Pisignano Cannuzzo ha promosso l’evento ’A spasso con Tolmino’, che si svolgerà sabato alle ore 16.30, con ritrovo presso la Casa di Tolmino in via Salara 151 a Cannuzzo. Dopo i saluti istituzionali, sarà la volta dell’inaugurazione della targa; la giornata si sposterà all’interno del Parco Fluviale intitolato a Tolmino Baldassari. Qui nel corso di una passeggiata sotto l’ombra dei grandi alberi di pioppo si potrà assistere ad una serie di letture poetiche a cura di Manuel Cohen, Francesco Gabellini, Miro Gori, Gianfranco Lauretano, Salvatore Ritrovato. Saranno poi i bambini della Scuola Primaria Enrico Fermi di Pisignano a cimentarsi con le letture di brani tratti dai libri del poeta dialettale.

Saranno presenti e reciteranno alcune poesie gli scolari della Primaria E. Fermi di Pisignano con le loro insegnanti, a conclusione del progetto scolastico "Dialetto per tutti". Al termine saranno inaugurati i due barbecue realizzati in muratura nell’area e tre panchine dedicate alle poesie di Baldassari, al quale il parco è stato intitolato nel 2019, collocate lungo il percorso naturalistico sull’argine.

I nuovi arredi poetici ampliano il percorso inaugurato nella primavera 2019 all’interno del parco, composto da sei panchine che hanno impresse sullo schienale altre poesie selezionate, tra i lavori del poeta.

i.b.