Una giornata dedicata a welfare civile e aziendale

Il welfare civile è uno dei pilastri sul quale costruire il benessere delle nostre comunità, così come il welfare aziendale rappresenta una opportunità per impresa e dipendenti in termini di agevolazioni e benefici. Confartigianato della Provincia di Ravenna ha ritenuto necessario dedicare una giornata di approfondimento su queste importanti tematiche che si è svolta all’Hotel Cube di Ravenna. La mattinata è stata dedicata al Welfare civile, visto come uno strumento di attenzione al benessere della comunità, grazie al rapporto di cittadini e famiglie con la Pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore. Ad approfondire le tematiche legate agli strumenti per supportare la pubblica amministrazione nell’erogazione di sovvenzioni, contributi, aiuti e servizi a persone che ne necessitano, dopo l’introduzione del segretario provinciale di Confartigianato Tiziano Samorè, sono intervenuti Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, il professor Stefano Zamagni, il dr. Massimo Zucchini della Regione Emilia-Romagna, Antonella Pinzauti, amministratore delegato di WelFare Insieme, e Giovanni Lucchetta di Tre Cuori Spa. Le conclusioni sono state tenute da Emanuela Bacchilega, presidente provinciale di Confartigianato. Nel tardo pomeriggio si sono svolti i workshop sul Welfare aziendale dedicati alle imprese. In questo contesto è stata illustrata l’operatività del welfare aziendale, come si può attivare e quali sono le sue tipologie. Inoltre sono state effettuate dimostrazioni pratiche sull’utilizzo della piattaforma welfare TreCuori, con particolare focus sulle agevolazioni e i benefici in favore di aziende e dipendenti. Nel corso di questa sessione sono intervenuti Marco Baccarani, consulente del lavoro e responsabile provinciale settore libri paga e amministrazione del personale di Confartigianato, Anton Paolo Cardi e Roberta Artusi di TreCuori Spa società benefit.