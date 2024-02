Una giornata dedicata al tatuaggio

Una giornata importante per chi ama i tatuaggi e la musica rock. Sabato 16 marzo, il Bronson di Madonna dell’Alberto ospiterà ‘Punkz’, un’iniziativa che promette di attrarre centinaia di appassionati da tutta Italia, per il livello dei partecipanti e l’originalità del format.

L’evento si aprirà infatti già nel pomeriggio, alle 17, con la presenza di tatuatori professionisti romagnoli, disponibili a realizzare tatuaggi senza appuntamento. In contemporanea è in programma un torneo di ‘beer pong’, in collaborazione con Monster Energy Drink.

Dopo di che, alle 21, è in programma un coinvolgente e inedito ’talk’ che affronterà il rapporto fra l’evoluzione della musica rock e della tattoo art nelle ultime decadi. Ospiti speciali l’influencer Danny Metal, il tatuatore Mauro Tampieri e Mattia Cabani, titolare di ‘Hellfire Booking Agency’.