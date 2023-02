Una giornata in memoria di Nazifa

La prima ‘Giornata in memoria di Nazifa Noor Ahmad, Alfiere della Repubblica Italiana’ è in programma domani alle 10.15 nell’aula magna del liceo ‘Ricci Curbastro’, in viale Orsini a Lugo. L’iniziativa, promossa dalla famiglia italiana di Nazifa e dall’istituto scolastico e aperta alla cittadinanza, prevede un incontro sul mondo del volontariato e sul suo valore sociale. Interverranno l’onorevole Rosaria Tassinari della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione e della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera, la presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Eleonora Proni, il dirigente scolastico del ‘Ricci Curbastro’ Giancarlo Frassineti, la presidente della Consulta del Volontariato della Bassa Romagna, Maria Giovanna Ranieri con una rappresentanza di volontari e Roberto Faccani, che nel 2008 condusse con sé Nazifa in Italia e la accolse nella propria famiglia. Si parlerà delle "diverse lodevoli attività di volontariato, con i suoi valori dell’altruismo, del donarsi agli altri e dell’essere comunità che vengono realizzate nel territorio della Bassa Romagna e in generale romagnolo". Nel corso dell’incontro verranno poi presentate dalla professoressa Carmen Olanda, direttrice di Educazione all’Europa di Ravenna, le studentesse del liceo scientifico di Lugo che hanno partecipato al bando per l’assegnazione di due borse di studio Erasmus alla memoria ‘L’Europa di Nazifa’, le...