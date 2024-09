Una giornata in ricordo del cardinale Achille Silvetrini

In occasione del quinto anniversario della scomparsa del cardinale Achille Silvestrini, le associazioni Ex allievi del liceo Torricelli di Faenza e La Memoria Storica di Brisighella ’I Naldi-Gli Spada’ con il patrocinio del Comune di Brisighella propongono sabato 7 settembre, una giornata di ricordo articolata in due momenti.

Alle 10, al Foyer del Teatro Comunale di Brisighella, un convegno sul profondo legame tra don Achille Silvestrini e il Liceo faentino, protrattosi ben oltre gli anni di brillante frequenza scolastica, attraverso carteggi, amicizie e rimpatriate durate per tutta la vita. Alle ore 12, verrà poi inaugurata una mostra corredata da documenti e fotografie, nella loggetta Miro e Rosangela Fabbri, in via Naldi, 17, a testimonianza di questo consolidato rapporto.

Il convegno, a cura del professor Stefano Drei, sarà introdotto dai saluti istituzionali del Comune di Brisighella e dagli interventi del presidente dell’associazione Ex allievi del Liceo Torricelli, Antonio Nannini e del vicepresidente dell’associazione La Memoria Storica di Brisighella “I Naldi-Gli Spada”, Elisabetta Zambon. Verrà inoltre proposto un contributo video in cui lo stesso cardinale Silvestrini parlerà dei propri anni adolescenziali.

Infine si potranno apprezzare le testimonianze di don Marco Ferrini e di Giovanni Battista Ciottoli, discendenti di due compagni di classe del Cardinale.

Alle ore 12 verrà inaugurata la mostra di documenti, pagelle, carteggi e fotografie riguardanti don Achille Silvestrini durante e dopo il proprio iter formativo liceale, alla Loggetta “Miro e Rosangela Fabbri”, in via Naldi, 17, sede de La Memoria Storica di Brisighella “I Naldi-Gli Spada”.

L’evento si concluderà con un brindisi e un rinfresco per tutti i presenti.