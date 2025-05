Domani dalle ore 14.30, Ravenna si trasforma in un palcoscenico di energia, entusiasmo e solidarietà grazie all’evento ’Uniti nello sport per superare ogni limite!’, una grande festa dedicata allo sport, all’inclusione e alla condivisione. Organizzato dall’associazione Attraversa-menti in collaborazione con il Triathlon Team Ravenna e con il prezioso sostegno di Romagna Assicurazioni di Alice e Sauro Vincenzi e Itas Mutua, l’evento si svolgerà presso il campo di atletica di via Falconieri 26 e offrirà un ricco programma di attività aperte a tutti, senza limiti di età o abilità.

I partecipanti potranno cimentarsi con il Triathlon Kids, il karate, lo yoga per tutte le età e tante altre attività pensate per essere inclusive e accessibili. Accanto allo sport, anche spazi dedicati al relax, al cibo e alla convivialità. L’iniziativa punta a creare un modello di comunità attiva e solidale, valori promossi dall’associazione: saranno presentati anche i futuri progetti di Attraversa-menti, tra cui vari laboratori intergenerazionali, corsi di lingua dei segni, attività creative e momenti di socialità aperti a tutti.