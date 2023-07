Una grande folla dà l’addio a Giorgia Maiardi

Erano in tantissimi per l’addio a Giorgia Maiardi. Si è svolta ieri mattina la cerimonia funebre della consigliera comunale di Area Liberale, morta venerdì scorso a soli 40 anni dopo una malattia durata cinque anni e mezzo. fondato con il collega e amico Gabriele Padovani, e presidente della commissione Bilancio. C’erano oltre 150 persone alla cerimonia funebre, officiata da Don Francesco Cavina nella chiesa di Santa Maria Maddalena.

Alle esequie erano presenti, oltre ai parenti, il sindaco Massimo Isola, il Presidente del Consiglio Niccolò Bosi, i colleghi del consiglio comunale, numerosi amici e simpatizzanti politici, fra i quali Gabriele Padovani, l’amico con il quale aveva subito condiviso l’esperienza di Area Liberale. C’erano anche la senatrice Marta Farolfi e la consigliera regionale Manuela Rontini.

Don Cavina ha ricordato nell’omelia la figura di Giorgia Maiardi: "Giusta, solare, attiva, generosa e altruista, dotata di grande sensibilità e attenzione, una persona amata che sarà destinata al Regno dei Cieli". E ha ringraziato i parenti e in particolare i genitori per esserle stati vicini durante la malattia. "Dobbiamo superare il dolore – dice don Francesco – lo stesso dolore che ha provato anche Gesù quando ha perso l’amico Lazzaro". Poi il discorso finale della migliore amica, compagna di vita dalla scuola elementare, che ha ritratto la sua Giorgia come una persona "che aveva un’etica ben definita e la seguiva rigorosamente". E poi ha ricordato la loro amicizia: "Eravamo persone differenti – ha detto –, ma nonostante questo ci siamo sempre rispettate e amate; è stata proprio la nostra diversità ad arricchirci vicendevolmente".

La madre ha ricordato fra le lacrime quanti sono stati vicini alla figlia fino all’ultimo, in particolare il dottor Gamboni dell’oncologia di Lugo e l’Agenzia Baccarini, dove Giorgia Maiardi ha lavorato fino alla fine e "che l’ha accolta e agevolata, non considerandola un peso nonostante la malattia".

È stato il caloroso applauso dei presenti, al termine delle parole della madre, a dare l’addio a Giorgia Maiardi.

