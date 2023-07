Una ideologia intollerante che cancella i diritti

Il fatto che una sparuta minoranza abbia fatto sì che non si celebri più la messa in un campeggio all’alba del terzo millennio ha dell’inaudito. Ancora una volta una ottusa ideologia retrograda ed intollerante (che, purtroppo sta dilagando) ha avuto il sopravvento. Ho letto che la protesta è venuta da un manipolo di turisti, quindi gente che viene solo per un breve periodo, oggi sono qui e domani da un’altra parte. Però, anche se non sono a casa loro, si sentono in dovere di dettare legge. A mio avviso un campeggio è una struttura pubblica dove un certo numero di persone di estrazione e cultura diversa convive per un breve periodo di vacanza ed interagisce nel rispetto degli altri e del vivere civile. Se alcuni non sono credenti, se a loro non sta bene questo rito, ci sta. Ognuno è libero di pensare e credere quello che vuole (sempre nel rispetto degli altri). Non sono obbligate ad assistere, possono andare in spiaggia o da qualche altra parte di loro gradimento, non impedire ad altri in maniera indiretta di beneficiarne. Perché secondo me l’aspetto fondamentale è proprio questo e la cosa mi infastidisce alquanto. Purtroppo dietro a queste ideologie c’è sempre il fatto che una parte anche minima di persone (che probabilmente si sente superiore), nel nome dei propri diritti, di fatto vuole impedire ad un’altra parte di godere dei suoi di diritti. Ditemi un po’ se non è fascismo questo.

Fabio Masotti