Una lezione di Roy Menarini sul ragionier Fantozzi

Il ragionere Ugo Fantozzi sarà al centro della lezione di Roy Menarini, critico cinematografico e docente di Cinema e Industria Culturale al Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. L’incontro, dal titolo 'Batti lei!' è dedicato all’epopea di Fantozzi a 50 anni dalla uscita nelle sale, ed è è programma al cinema Mariani di via Ponte Marino a Ravenna, stamattina dalle 10,30 alle 13 (ingresso 10 euro).

Menarini porterà il pubblico alla scoperta del ragionier Fantozzi dentro di noi, un pezzo di storia, perché nessuna serie di film ha generato tante frasi storiche e detti popolari. La lezione cercherà di analizzare le molecole comiche del fenomeno fantozziano e di ricostruire il prima e il dopo del cult movie, con qualche fuga in avanti sugli episodi successivi. Senza dimenticare di collocare l’umorismo di Villaggio nel quadro più ampio della commedia nazionale: ridere per non piangere.

La copia restaurata del primo episodio della saga di Fantozzi sarà proiettata nell’ambito degli appuntamenti dei 'Cult movies'. Lunedì 31 marzo alle 18.30 e martedì 1 aprile alle 21, appuntamento al cinema Mariani di via Ponte Marino a Ravenna.