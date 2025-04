"Una macelleria nostra, che sogno"

Rilevando una precedente attività, la macelleria Casa della carne ha aperto il 1° giugno scorso a Russi, all’interno del mercato coperto di piazza Gramsci n.8. I gemelli Riccardo e Calogero Romano sono i titolari. L’esperienza maturata in 10 anni di lavoro specifico nel settore della macelleria – Riccardo come responsabile di reparto di un supermercato; Calogero come responsabile di un ingrosso – è stata lo stimolo per coronare il sogno di aprire una attività in proprio: "Dopo tutta l’esperienza accumulata – hanno spiegato Riccardo e Calogero Romano – abbiamo deciso di dedicarci a qualcosa di nostro. Era una idea che abbiamo sempre avuto. Quando è capitata l’occasione giusta, l’abbiamo colta al balzo. Il nostro contributo è stato anche quello di rinnovare le proposte, dando un taglio più giovanile".

Sul banco della Casa della carne si trova di tutto: "Dal classico all’innovativo. Dal manzo al maiale, dal tacchino al coniglio, dal faraone al cappone, trattiamo carni di mucche da pascolo, provenienti da allevamenti non intensivi. Abbiamo individuato un fornitore di nicchia. Vendiamo polli allevati a terra senza l’uso di antibiotici. In generale, proponiamo razze autoctone, dalla mucca siciliana modicana, alla grigialpina del Trentino, fino alla frisona, che è una mucca romagnola. Abbiamo i conigli romagnoli, maiali ruspanti".

Oltre al tradizionale filetto, alla macelleria Casa della carne si trovano anche i cosiddetti ‘preparati’: "Dai tradizionali spiedini agli hamburger al pistacchio, alla cipolla caramellata, alla pancetta, al guanciale. Le salsicce condite, che non sono le classiche salsicce, ma, ad esempio, la salsiccia alla nduja, scamorza e friarielli, al pistacchio, con l’aglio. Abbiamo anche il cotechino da griglia, nonché i rotoli e le girelle philadephia e pistacchio; girella di manzo. Su prenotazione possiamo servire anche tartare". Ci sono anche prodotti o preparati che riscuotono un maggior successo: "In particolare – hanno aggiunto Riccardo e Calogero Romano – sono gli spiedini di pollo, che produciamo molto grandi e sostanziosi, disponibili anche nella variante con salsiccia di pollo. Sono molto apprezzate pure le girelle di manzo, la salsiccia di castrato, i salumi di pecora, fra cui il prosciutto e la salsiccia secca. Inoltre produciamo, a volte anche al momento, le cosiddette box, fra cui quelle per grigliate, con scontistiche ad hoc, contenenti, ad esempio, un kg di salsiccia, 4 braciole, 4 spiedini, 8 pezzi di pancetta e 10 arrosticini".

E la clientela? "I clienti sono soprattutto locali, ma qualcuno arriva anche da Faenza. A livello di promozione della nostra attività ci affidiamo alla qualità del nostro servizio e al passaparola, ma non disdegniamo volantinaggio, per far conoscere le nostre offerte. Sul fronte dei social, ci stiamo lavorando. Abbiamo una pagina facebook che cercheremo di sfruttare di più nel prossimo futuro. Al momento infatti, il target della nostra clientela non è eccessivamente social". La Casa della carne di Russi è aperta dalle 6.45 alle 12.45 e dalle 16.30 alle 19, esclusi i pomeriggi di martedì e giovedì. "Fra le proposte che è possibile trovare nella nostra attività – hanno concluso Riccardo e Calogero Romano – ci sono anche vini rossi pregiati, ad esempio Barolo, oltre naturalmente a sangiovesi della zona".