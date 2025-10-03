Una mappa digitale contro la caduta dei pini

Tecnologia e intelligenza artificiale per aiutare la città ad affrontare gli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici che hanno causato la caduta di molti alberi negli ultimi anni. Una scelta voluta dall’amministrazione comunale già al momento dell’insediamento in seguito agli episodi allarmanti degli ultimi anni e che, dopo le conseguenze disastrose del fortunale dello scorso 24 agosto, risulta ancora più indispensabile. L’amministrazione cervese, infatti, ha stanziato 100mila euro per tre anni al fine di affidare a una ditta strategica una ricognizione delle alberature e tracciare una mappatura reale delle condizioni degli arbusti per capire se ci sono interventi da effettuare. "Gestire un patrimonio arboreo vasto e complesso come quello della nostra città – spiega l’assessora al verde Federica Bosi –, soprattutto oggi in considerazione dei cambiamenti climatici e del processo di invecchiamento a cui è soggetto, impone la ricerca e l’adozione di tecnologie che agevolino il controllo e ci consentano di programmare interventi, monitorare la situazione e prenderci cura degli alberi in modo più efficace".

La campagna di rilevazione degli alberi stradali è dunque cominciata e la ricognizione verrà effettuata con un sistema di riprese tridimensionali georeferenziate ad alta definizione. L’auspicio, quindi, è che tecnologia e intelligenza artificiale possano offrire una visione più chiara sulla situazione del verde della città.

Grazie a questa tecnologia circa 17.000 alberi che compongono gran parte del patrimonio arboreo del comune di Cervia verranno ripresi da una speciale telecamera posizionata su un’auto, che permetterà di acquisire informazioni fondamentali per conoscere meglio lo stato di salute e sicurezza delle piante. Si tratta di un sistema estremamente innovativo studiato da un’azienda ungherese leader nel settore della gestione delle foreste urbane che, utilizzando una combinazione unica di scansione laser e intelligenza artificiale, raccoglie dati precisi e immagini in alta qualità, creando un ’gemello digitale’, cioè una copia identica di ogni albero rilevato, che verrà inserito in una piattaforma cloud messa a disposizione del Comune di Cervia. Ogni biennio verranno effettuati aggiornamenti delle rilevazioni, consentendo così di monitorare e valutare con la massima precisione possibile le variazioni relative al volume delle chiome, al diametro dei tronchi e agli aspetti principali dello stato di salute e della sicurezza degli alberi. Questo approccio permetterà di comprendere in modo approfondito l’evoluzione e la crescita di ciascun esemplare all’interno del contesto urbano.

Il sistema offrirà, nel tempo, non solo la possibilità di osservare lo sviluppo degli alberi, ma anche di quantificare i servizi ecosistemici che essi garantiscono alla città, come la mitigazione dell’isola di calore. Verranno inoltre fornite preziose informazioni di carattere ecologico, quali la quantità di particolato filtrato, il deflusso idrico evitato, la capacità di stoccaggio del carbonio e la produzione di ossigeno. Questa innovazione tecnologica semplificherà in modo significativo la gestione quotidiana del verde urbano, permettendo un controllo dettagliato su singoli alberi, facilitando interventi mirati come le potature e supportando una pianificazione e un monitoraggio più efficaci anche su viali alberati e aree verdi estese. Tutte le alberature comunali situate su strade e spazi pubblici sono già inserite in uno specifico software gestionale utilizzato dal Comune di Cervia, che sarà ulteriormente arricchito grazie ai dati ottenuti dalla scansione laser.

