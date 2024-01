Una maratona d’amore alla libreria Moby Dick. Come partecipare La Libreria Moby Dick di Faenza organizza un evento di lettura collettiva di poesie d'amore in collaborazione con Independent Poetry. L'attrice Alessandra Gabriela Baldoni darà il via alla maratona, seguita da chiunque voglia partecipare. Per aderire, contattare la libreria.