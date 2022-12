Una medaglia a Yuri Ma non è di certo la vittoria più grande

È stato un anno da incorniciare per il 35enne ravennate Yuri Ferrigno, campione di para-badminton. L’anno in cui conquista infatti, unico italiano ad aver mai raggiunto questo traguardo, la prima medaglia d’argento ai recenti Campionati mondiali di para-badminton a Tokyo nel doppio misto con la collega peruviana Pilar Jauregui. La passione per lo sport nasce con lui. E non si scalfisce neanche nel 2007, quando deve affrontare la prova più dura: la perdita dell’uso delle gambe a seguito di un incidente stradale. Anzi, proprio grazie allo sport, si risolleva e torna a sorridere. Dopo aver provato con il nuovo, il golf, il basket, si appassiona inizialmente al tennis a cui si dedica per tre anni. Poi, però, si rende conto che nel tennis mancano delle vere e proprie categorie a livello internazionale e che nelle competizioni si mettono insieme atleti con problematiche diverse e conseguenti divari fisici.

Lui vuole di più, vuole l’adrenalina, il senso di crescita e di sfida. Così, quando viene contattato dal Comitato italiano paraolimpico, rimane colpito dal para-badminton, disciplina che vanta un collaudato sistema di classificazione. Inizia ad allenarsi all’Acqua Acetosa di Roma, prima di trasferirsi più di recente al Badminton Club di Milano, dove si allena con gli atleti della nazionale. A Ravenna infatti, non riesce a trovare un luogo idoneo in cui allenarsi. A seguirlo ora è l’allenatrice giapponese Megumi Sonoda, particolarmente severa e attenta a ogni dettaglio.

Una scelta non casuale se si considera che, nel badminton, i Paesi asiatici sono più avanti rispetto all’Italia perché è uno sport nazionale paragonabile al calcio. Quindi il loro stile di allenamento è diverso, più aggressivo e votato alla competizione. Da gennaio, Ferrigno sarà impegnato con le qualificazioni per le Paraolimpiadi di Parigi 2024. Questo è il suo grande sogno come, d’altra parte, quello di qualsiasi sportivo. "Lo sport è la mia vita – ama ripetere Ferrigno –, perché mi regala quello sfogo, quella passione e quegli stimoli che difficilmente riuscirei a trovare in un vero e proprio lavoro. Ogni sacrifico è ampiamente compensato da soddisfazioni. Lo consiglio a tutti perché riempie la vita, aiuta a ragionare sugli obiettivi, a trovare nuove idee e a conoscere tante persone diverse". Durante la settimana vive a Milano dove si allena sei ore al giorno.