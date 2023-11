Tra i detti di un tempo ce quello riferito a una ragazza "L’è ’na maravéja da cumò" (È una meraviglia da tenere sul comò), con apparente senso positivo, in realtà era un’espressione ironica per alludere a una donna che pensava solo ad agghindarsi, piena di leziosaggini e incapace di affrontare i problemi e le fatiche della vita pratica. Di una piena di smorfie o smancerie si diceva: "L’è pina d’maravèj" (È piena di meraviglie). Un altro detto, "L’è un bilin da cumò" (È un giocattolino da comò), che sembra avere un significato quasi uguale ma ha in realtà valore opposto. C’è nel termine ‘bilìn’ un senso di dolcezza, tenerezza, tanto da far pensare a un ninnolo, carino e delicato da tenere sul comò per guardarlo e non toccarlo.