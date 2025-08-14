Una messa solo in inglese: "Per chi è in vacanza"

Una messa per i turisti in lingua inglese: viene celebrata dall’inizio di luglio ogni domenica mattina, alle 9.30, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio in piazza del Popolo. La Diocesi si uniforma ai cambiamenti della città, sempre più turistica, e offre un appuntamento ad hoc a chi non vuole rinunciare alla funzione religiosa neanche in vacanza. A celebrare è padre Kenneth Amanze Nwulu, responsabile della pastorale per la comunità nigeriana ospite nella parrocchia di San Pier Damiano, in quartiere Darsena, e lui stesso nigeriano.

"Si tratta di una pratica – spiega il sacerdote – presente anche nel resto della regione e oltre. Ravenna è una città d’arte, sempre più turistica e si è sentita l’esigenza di celebrare una messa per gli anglofoni. Il vescovo ha ritenuto si dovesse iniziare a luglio quando l’affluenza dei visitatori in città è alta, e così è stato".

L’iniziativa è stata pubblicizzata attraverso vari canali, radio, giornale diocesano e anche tramite l’ufficio turistico". L’iniziativa, partita un po’ in sordina, ha registrato durante le prime funzioni poche presenze, è andata diversamente il 10 agosto, quando si sono presentati in 23.

E se l’inglese e il francese sono le lingue abitualmente utilizzate nelle liturgie internazionali in Vaticano, l’aggiunta di questa nuova messa in lingua inglese a Ravenna conferma come la città sia ormai inserita a pieno titolo tra le mete di un turismo internazionale. Sono diverse infatti le città d’arte, con forte affluenza turistica, ad aver deciso di introdurre una celebrazione nella lingua più parlata, l’inglese appunto. Non a caso, nella nostra città, è stata scelta Santa Maria del Suffragio, nella centralissima piazza del Popolo.

Ma quella del Suffragio non è l’unica messa in inglese ad essere celebrata in città. Da tempo accade anche nella parrocchia di San Pier Damiano, sempre ad opera di don Kenneth Amanze Nwulu.

"Ogni domenica – prosegue – ma a mezzogiorno, c’è un’altra funzione in inglese. I fedeli sono una cinquantina, anche se non tutti riescono a essere presenti ad ogni appuntamento perché la domenica lavorano". Questa funzione è dedicata prevalentemente alle persone di lingua anglofona che vivono a Ravenna. "Di solito – conclude il sacerdote – partecipano persone provenienti da Nigeria, Ghana, Camerun, Senegal, India, ci sono anche una famiglia australiana e una americana".

a.cor.