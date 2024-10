Una mostra dedicata al pittore Tiberio Cimatti

Sabato 19 ottobre alle 18, alla Bottega Bertaccini di corso Garibaldi 4 a Faenza s’inaugura una mostra che intende rendere omaggio a un pittore faentino sconosciuto ai più, Tiberio Cimatti (1922-2007), che fu partecipe della grande stagione dell’arte faentina nel secondo dopoguerra.

Allievo e amico di Francesco Nonni alla Scuola di disegno Minardi, Tiberio Cimatti fu sempre molto schivo e riservato. Pur molto attivo, in vita non ha mai fatto una sua mostra personale, partecipò unicamente a una collettiva del 1954 nella residenza comunale di Faenza, insieme ad altri artisti come Gianna Boschi, Domenico Giacometti, Neo Massari, Filippo Monti, Claudio Neri e Alvaro Versari.

Ora, grazie alla volontà e alla disponibilità della moglie Renate, la Bottega Bertaccini propone una scelta delle sue opere, paesaggi, ritratti, nature morte, scorci e dettagli di Faenza e del suo territorio, certi che a più di cento anni dalla sua nascita sia giusto conoscere, riscoprire e valorizzare questo protagonista dell’arte faentina.

L’esposizione resterà aperta fino al 23 novembre nei seguenti orari: 9-12.30 / 15.30-10. Chiuso domenica e lunedì mattina.