Una mostra dedicata alla montagna

La montagna è protagonista della mostra dal titolo ’Una montagna di voci. Racconti di montagna nelle collezioni classensi e nei disegni di Luigi Dal Re’, visitabile fino al 25 gennaio nella biblioteca Classense.

L’esposizione raccoglie voci iconiche della letteratura italiana e presenta un’antologia di scrittori, poeti, alpinisti e viaggiatori che hanno vissuto e raccontato il fascino e la difficoltà dell’ambiente montano.

Il percorso si articola in varie sezioni – ’La poesia delle cime’, ’Oltre i limiti’, ’Gente di montagna’, La montagna attraverso le guide’ – ed è arricchito da una sezione per l’infanzia, con libri e albi illustrati che avvicinano i più piccoli alla montagna per suscitare curiosità e rispetto. Gli orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 15 alle 18.30; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; chiuso lunedì e festivi