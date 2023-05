Una mostra di foto dedicata alle api in sala Rubicone

"Non C’è Vita Senza" è la mostra fotografica allestita presso la Sala Rubicone in via Evangelisti visitabile fino al 14 maggio e dedicata al mondo delle api. Gli scatti sono del Gruppo Fotografico Cervese seguendo Cesare Brusi, apicultore, durante tutte le fasi della produzione del miele. La mostra serve a sensibilizzare sull’importanza del mondo delle api e del valore che hanno nell’ambiente. Nelle foto, oltre alle attività di raccolta del miele e della smielatura, sono rappresentate le api vicino ai loro soggetti preferiti: i fiori. La mostra è visitabile gratuitamente. Previsti anche laboratori per bambini e degustazioni.