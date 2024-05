Una mostra per fare chiarezza

Si chiama ’Alluvione - L’architettura rivela la sua visione’ la mostra che inaugura oggi alle 18.30 a Castel Bolognese, nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia. L’esposizione è a cura dell’Ordine degli Architetti Ppc di Ravenna e vuole condividere risorse e chiavi di lettura per creare consapevolezza di cosa sia realmente accaduto nei territori colpiti dall’alluvione del 2023. Un grande pannello, collocato davanti all’abside della chiesa, racconta graficamente i percorsi dell’acqua durante l’alluvione. Sono inoltre presenti sette video-testimonianze di persone residenti in diverse località della provincia. Completa la mostra una serie di foto dell’alluvione del 1939.

In altri spazi della ex chiesa sarà ospitata la mostra fotografica ’Acqua di Maggio Ventitré’ a cura dell’assessorato alla Cultura, mentre in occasione dell’inaugurazione di oggi sarà presentato anche il nuovo brano dell’artista castellano Valentino Bettini ’Pesci rossi lungo i fossi – salviamo il salvabile’. La mostra è visitabile in questi orari: domani 16-19; sabato, domenica e lunedì 10- 12 e 16-19; venerdì 24 16- 19; sabato 25 e domenica 26 10-12 e 16-19.