Una mostra per Galassi

Verrà inaugurata oggi alle 18.30 nello spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in viale Pallavicini 22, la mostra dedicata ad Arturo Luciano Galassi (1920-2001) dal titolo ‘Le Architetture di Arturo Luciano Galassi a Ravenna, tra tradizione e modernità’, a cura di Federico De Angelis. L’esposizione, che rimarrà allestita fino a domenica 5 ottobre, è frutto del riordino e della inventariazione dell’Archivio dei progetti, appunto, di Arturo Luciano Galassi. Sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato. Ideata dall’associazione di promozione sociale CARP, Archivio Collezione Ghigi-Pagnani la mostra si pone l’obiettivo di fare luce sulla carriera professionale di uno dei più attivi progettisti ravennati del Novecento, l’esponente locale più di spicco di quel gruppo di architetti che nel dopoguerra hanno condotto una via all’altra modernità, basata sul solco della tradizione mediterranea, sulla capacità di dialogo con la natura e l’attenzione per il dettaglio d’invenzione. Arredatore, geometra, poi architetto. In tutti i casi la corretta definizione è quella di progettista: un professionista capace di confrontarsi con le diverse scale, dalla lottizzazione al camino.

L’esperienza progettuale di Arturo Luciano Galassi si sviluppa nell’arco di più di 40 anni, abbracciando i temi progettuali più disparati: dalle ville private alle attività commerciali, dal progetto di interni al design, fino al restauro, tutte legate ad una committenza selezionata. Le sue prime opere, progettate a metà degli anni 50, nascono in una Ravenna che cambia, che si apre al nuovo mondo: sono caratterizzate da un’apparente semplicità, che nasconde una raffinata ricerca planimetrica e formale, una sperimentazione tecnica di dettagli di respiro internazionale. L’uso dei materiali della tradizione, come l’intonaco rustico a calce, il cotto, la pietra, si mescolano con virtuosismi tecnici come le persiane ad ante scorrevoli, i portoni e le prime finestre a bilico. La mostra non è solo un’esposizione di materiali d’archivio, ma un’occasione per rileggere un’intera stagione dell’architettura italiana attraverso le opere di un autore ancora poco conosciuto fuori dai confini locali, ma fondamentale per la storia urbana e sociale di Ravenna.

Inoltre, sabato 4 ottobre dalle 17 alle 19, si terrà un incontro pubblico con il curatore Federico De Angelis, che dialogherà con i visitatori approfondendo il percorso di ricerca, il lavoro sull’archivio e la figura di Galassi come progettista.