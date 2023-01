Una mostra per Liliana Segre

In questi giorni sono in programma diverse iniziative legate al giorno della memoria, per non dimenticare la Shoah e contro le persecuzioni razziali. Venerdì alle 16 nella Sala Rubicone dei Magazzini del sale inaugura la mostra ’Segregate’ dedicata a Liliana Segre e a tutte le donne che non ritornarono dai campi di sterminio nazisti, a cura di Lucie Cernochova. Nell’occasione verrà presentato il libro ’Una scelta di vita. La testimonianza di Liliana Segre in un fumetto di Gianni Carino’. La mostra rimarrà aperta fino al 6 febbraio tutti i giorni dalle 16 alle 19. Inoltre domenica alle 16, sempre nella Sala Rubicone, ci sarà l’iniziativa ’Il canto salverà il mondo’, con canti della tradizione yiddish a cura della cantante Jean Bennet e del coro Ruben della scuola di musica Rossini di Cervia.

Inoltre fino al 31 gennaio in biblioteca c’è la mostra di libri ’Le vittime della Shoah’ con letture per i ragazzi delle scuole.