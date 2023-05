Una mostra per ricordare la docente Ilaria Ciardi

Nel quarto anniversario della scomparsa della docente Ilaria Ciardi, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna continua il suo impegno per ricordare la sua docente. Il premio di Grafica a lei dedicato è giunto alla terza edizione ed è rivolto a tutti gli studenti iscritti presso le Accademie di Belle Arti italiane. Quest’anno l’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 studenti provenienti da tutta Italia, dall’Accademia di Brera, a quella di Palermo, da Napoli a Venezia, da Torino, Catanzaro, Catania: tutte le Accademie hanno aderito con entusiasmo e commozione a questo evento che ribadisce la storicità e l’importanza delle tecniche grafiche.

Alla passione per il disegno e alla dedizione per le tecniche incisorie la docente Ilaria Ciardi aveva dedicato la sua vita. Sono state selezionate 30 opere finaliste tra le numerose pervenute, che verranno esposte presso il Polo delle Arti di Ravenna in Piazza Kennedy 7 – Ravenna da domani al 31 maggio 2023. La mostra sarà inaugurata domani alle 11; in tale occasione verrà premiata l’opera vincitrice e assegnato all’artista il premio del valore di 500 euro, finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. La mostra è visitabile, dal lunedì al sabato dalle 9 alle ore 19.