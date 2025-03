Una mostra sui gatti per sostenere l’Infermeria felina

Una mostra tutta dedicata ai gatti e per i gatti. Domenica, a partire dalle 15.30, lo spazio espositivo Lapilli di via Garibaldi a Lugo ospiterà un percorso artistico a tema felino, promosso per sostenere le attività dell’Infermeria felina di Bizzuno. Saranno esposte opere ispirate al gatto, simbolo di mistero, indipendenza e bellezza. L’intero ricavato della loro vendita sarà destinato a sostenere le spese per la cura e il benessere dei gatti ospitati presso l’infermeria felina di via Buscaroli a Bizzuno. "L’evento – spiega Marianna Gianstefani, presidente di Enpa Lugo – nasce da un’idea di Sergio Nuti, titolare di Lapilli, un grande amante degli animali, consapevole delle difficoltà che vivono quotidianamente i volontari per la cura dei nostri amici pelosi". La mostra ospita numerose opere tra dipinti, ceramiche, disegni, sculture offerte daglii artisti che hanno aderito all’iniziativa anche da fuori regione. Durante il pomeriggio di domenica sarà offerto un buffet. La mostra resterà aperta fino al 21 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Monia Savioli