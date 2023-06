Una mostra sul rapporto fra la città e il mare

Oggi, alle ore 12, si svolgerà, presso la sede del Dipartimento di Beni Culturali del Campus di Ravenna dell’Università di Bologna, in via Mariani 5, un evento di presentazione della mostra intitolata ‘Flussi. Brevi storie di cabotaggio’. L’esposizione, curata dal dottor Michael Benfatti, rientra tra le attività del progetto ‘Tempus: Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage’, finanziato dal programma dell’Unione Europea, con l’obiettivo di utilizzare gli usi temporanei come azioni di start-up per rafforzare il patrimonio culturale tangibile e intangibile nelle aree portuali delle città di Ravenna, Solin e Rijeka. La mostra è inoltre organizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna. L’esposizione indaga la storia di Ravenna riscoprendo radicati collegamenti marittimi, esponendo reperti archeologici, materiali pertinenti a collezioni e fondi privati, o in prestito da musei del territorio, racconta l’antichità con ricostruzioni virtuali e restituisce alcune esperienze portuali indagando i diari di viaggiatori. La mostra racconta la fisionomia della città in virtù della sua apertura al Mare Nostrum.