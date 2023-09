Una nave ad alta tecnologia È la più grande da crociera mai approdata al terminal

Venerdì mattina ha fatto la sua prima toccata al terminal crociere di Porto Corsini la Norwegian Viva della Norwegian Cruise Line, la modernissima e tecnologica nave varata poche settimane fa da Fincantieri a Marghera, che tornerà nuovamente il 5 settembre. È la nave orgoglio per la cantieristica italiana ed è la più grande arrivata da sempre a Ravenna, supera infatti la stazza di quella che finora deteneva questo primato, la Regal Princess. A bordo 3400 passeggeri, che si sono riversati in città a visitare monumenti e musei, in spiaggia a Porto Corsini e Marina di Ravenna e nei tour organizzati. Sabato, inoltre, hanno attraccato Artemis e Celebrity Infinity, ieri invece è stata la volta di Explorer of the Seas che hanno portato in due giorni altri 10mila passeggeri, a cui vanno sommati gli equipaggi, con il lavoro dei vari servizi, a partire da quelli tecnico- nautici, che procedono a ritmo serrato dall’accoglienza, ai controlli, ai trasferimenti. Norwegian Viva appartiene alla classe premium, offre ampi spazi aperti, piscine a sfioro con scivoli a serpentina che scendono giù dai vari ponti. Ma quello che la rende unica è la pista di go-kart a tre piani, visibile anche dall’esterno perché si trova sui ponti superiori. È una nave di nuovissima generazione, innovativa, che pone una particolare attenzione anche all’efficienza energetica con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l’impatto ambientale, in linea con le più recenti normative in materia.