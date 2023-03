Una nuova ambulanza per la Pubblica Assistenza

"Le donne sono i pilastri della nostra società e della nostra associazione e noi abbiamo scelto l’8 marzo per inaugurare un’ambulanza in memoria di una donna. Un mezzo che sarà a disposizione della collettività. Ringrazio in particolar modo Libero Vignoli per aver consentito, grazie a un suo generoso contributo, di avviare questo progetto in memoria della sua compagna, la santagatese Lorena Santinelli, scomparsa il 15 giugno scorso a 66 anni". Così Giovanni Lizza, presidente della Pubblica Assistenza Città di Lugo, ieri ha introdotto il taglio del nastro di una nuova ambulanza che sarà in dotazione all’associazione, sul territorio da oltre 30 anni, che si occupa di trasporto sanitario, assistenza a eventi e gare, servizio trasporto disabili. All’evento, con benedizione di don Franco Villa, era presente anche il sindaco di Lugo, Davide Ranalli che, nel porgere gli auguri a tutte le volontarie dell’associazione, ha ringraziato Vignoli per "aver di fatto attivato questo lodevole progetto" nonché a "tutti coloro, a cominciare dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese, che si sono resi disponibili affinché andasse in porto, incrementando così la dotazione dei mezzi a disposizione di una realtà che di fatto rappresenta un importante ausilio alle politiche di welfare che le amministrazioni locali mettono in campo per i più deboli". La Pubblica Assistenza Città di Lugo ora ha a disposizione nove ambulanze, tre pullmini e un’auto. L’associazione, con sede in via Piratello 102, conta 236 soci e 15 dipendenti.

Luigi Scardovi