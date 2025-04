Una nuova politica con Sabatino e Bellaroto

‘Rivoluzione spirituale o fine della storia?‘ è il titolo della conferenza in programma questa sera alle 21 all’associazione Forma e Armonia in via Secondo Bini 11 a Ravenna. Durante l’incontro sarà presentato il libro ‘La politica di una nuova umanità’ a cura di Davide Sabatino (poeta, saggista, danzatore) e Andrea Bellaroto (scrittore e fotografo). L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’associazione Sole20, Darsi Pace e l’Indispensabile. L’evento fa parte degli incontri ‘Italia in movimento’. A coordinare gli interventi sarà Antonietta Valentini, formatrice dei gruppi Darsi pace. Sarà presente Silvia Rambaldi, responsabile regionale di Darsi pace, movimento che da anni propone pratiche di liberazione interiore e trasformazione del mondo. Prenotazioni cell. 350.9109408