Una nuova veste per il Mercato Coperto

Nel 1983 si aprì il cantiere per la prima ristrutturazione del Mercato Coperto dal momento della sua edificazione, negli anni Venti, su progetto degli ingegneri comunali Eugenio Baroncelli e Tobia Gordini. L’opera era stata realizzata su un’area occupata da edifici privati che il Comune aveva acquistato fra il 1907 e il 1917 dai ravennati Mariano Strocchi, Geltrude Gambi, Enrico Malaguti, Luigi Cicognani e dagli eredi Guaccimanni. I lavori di ristrutturazione comportarono il rifacimento di tutti gli impianti, dei box per la vendita, l’allestimento di nuovi locali per i servizi nel cortile.

A cura di Carlo Raggi