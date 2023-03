Una nuova vita "La nostra bimba nata dopo la chemio"

Alla procreazione assistita Mara e Nicola non avevano mai pensato: hanno un figlio di quattro anni, lei ha 36 anni non ancora compiuti, lui 40, e prima ancora dello scoppio della pandemia avevano deciso di dare un fratellino o una sorellina al loro bambino. Ma all’inizio del 2021 a Nicola è stato diagnosticato un tumore. "Dopo i primi controlli - racconta Mara che è infermiera - e la diagnosi, abbiamo subito iniziato l’iter necessario. Nicola è stato operato, è andato tutto bene e sono stati gli oncologi a suggerirci di ricorrere alla procreazione assistita. Avevamo detto di volere al più presto un altro figlio, ma a lui sarebbe stato necessario sottoporsi a chemioterapia e sapevamo che per almeno due anni sarebbe stato impossibile avere figli per via delle terapie. I medici ci hanno detto di raccogliere il seme, poi avremmo deciso in seguito se utilizzarlo o meno, e così ci siamo rivolti al centro di Lugo".

Il primo contatto risale al maggio del 2021. "L’idea di avere un altro figlio - continua Mara - era in cantiere da tempo. Poi, con l’arrivo del Covid avevamo deciso di aspettare perché, essendo io infermiera, sono stati mesi terribili, durante i quali ho lavorato ininterrottamente, inoltre all’inizio non sapevamo neanche bene cosa potesse comportare un eventuale contagio per le donne incinte. Così abbiamo aspettato e quando sembrava che la situazione si fosse normalizzata si è ammalato Nicola. Eravamo convinti che per il centro di procreazione di Lugo la nostra richiesta, avendo già un bimbo, finisse in fondo alla lista, invece ci hanno spiegato che per loro era un’urgenza".

Così l’avventura inizia nel novembre 2021 con i primi accertamenti a Mara, a fine anno tutto e pronto e la fecondazione avviene nel febbraio dell’anno successivo. La loro bimba è nata a ottobre del 2022 e Mara ricorda sorridendo che appena l’hanno vista si sono accorti subito di quanto sia identica al fratellino.

"Non avevamo mai pensato di ricorrere alla procreazione assistita – conclude Mara – perché non avevamo mai avuto problemi e il primo figlio è arrivato senza neanche pensarci. Allo stesso tempo quando ce l’hanno suggerito l’ho ritenuto normale, forse anche per il lavoro che faccio. Ho una mentalità aperta in questo senso e non mi è pesato. Per Nicola è stato un po’ diverso, soprattutto all’inizio, perché, mi spiegava, è come se venisse toccato in una sfera molto intima. Ma è stata una titubanza solo iniziale. In fondo, è solo il metodo a cambiare, ma il risultato è lo stesso: la figlia è nostra".