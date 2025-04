Una Pasqua nel segno di Vivaldi

Anche quest’anno la cooperativa Emilia-Romagna Concerti organizzerà il concerto di Pasqua, in programma il 16 aprile alle 21 nella Basilica di San Francesco a Ravenna.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra dei Giovani Europei, che negli ultimi anni si è particolarmente impegnata nella diffusione della musica sacra italiana in tutto il mondo: dall’Iran, al Marocco, al Congo. L’orchestra in questi ultimi mesi ha subìto un grande rinnovamento, dando spazio ai giovani, a partire dalla scelta di un nuovo direttore artistico, il maestro Sancho Almendral, affiancato in questa serata dal vicepresidente Martino Colombo. Inoltre, per l’occasione sarà diretta dal giovanissimo Indro Borreani, brillante violinista, approdato poco più che ventenne all’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Il concerto di Pasqua a Ravenna è diventato una manifestazione molto attesa e suscita l’interesse degli appassionati di musica, degli amanti di monumenti e dei luoghi di interesse storico, ma anche di turisti e di fedeli praticanti, con un evento che unisce la celebrazione delle festività pasquali con la musica sacra.

Sarà una serata dedidata al genio di Vivaldi. Si comincerà con due composizioni affidate a tre giovanissimi violinisti provenienti dalle fila dell’Orchestra dei Giovani Europei: il ’Concerto in La minore per violino e orchestra’, eseguito dal solista Enzo Kok, e il ’Concerto in Fa maggiore per tre violini e orchestra’, eseguito da Martino Colombo, Enzo Kok ed Emanuele Andreatta.

È prevista poi l’esecuzione dello ’Stabat mater’ sempre di Vivaldi. Questa composizione è stata messa in musica da alcuni dei più celebri musicisti di tutti i tempi, tra i quali Giovanni Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Antonín Dvořák e persino Giuseppe Verdi. La versione di Vivaldi prevede un organico per mezzosoprano, la giovane Giulia Alletto, e archi.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Ravenna, Gruppo Sapir, Olympia di Navigazione, Romagna Acque Società delle Fonti, Comitato Nazionale Italiano Musica, Confcommercio Ravenna, Confesercenti Ravenna-Cesena, Confartigianato e Cna.

Biglietti in vendita presso la biglietteria di teatro Alighieri (aperta da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18) oppure sul sito www.teatroalighieri.org I prezzi: primo settore: 25 euro, ridotto 20, giovani 12. Secondo settore: intero 13 euro, ridotto 10, giovani 5. Per info scrivere alla mail: erconcerti1@yahoo.com