Una passeggiata in centro per cinque cani del canile

Un pomeriggio diverso per cinque cani ospiti del canile comunale. Domenica infatti alcuni volontari dell’Enpa ravennate li hanno portati a fare una passeggiata per le vie del centro. L’iniziativa ha riscosso un buon risultato, scrive l’associazione: "Non poche persone presenti nel centro di Ravenna si sono avvicinate per chiedere delle informazioni sui cani, nonché sulla possibilità di adottarli. Alcuni hanno già fatto richiesta sulla procedura da seguire al fine di adottarne uno".

Enpa annuncia che l’idea verrà riproposta.