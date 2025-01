Una paziente denuncia: "Stuprata in Psichiatria". Finisce a processo un altro ricoverato

Lei era stata netta: quell’uomo verso le 23 era entrato nella stanza del Dipartimento di salute mentale di Ravenna (spdc) nella quale si trovava ricoverata. E poi aveva abusato di lei. All’inizio la procura non aveva ritenuto che ci fossero abbastanza elementi per sostenere l’accusa: e aveva chiesto l’archiviazione del caso. Ma dopo l’opposizione del legale della donna - l’avvocato Francesco Papiani -, il gip Andrea Galanti aveva disposto l’incidente probatorio per sentire lei, una donna di Lugo, in un contesto protetto. Erano emersi nuovi particolari: tanto che alla fine il gup Janos Barlotti aveva accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pm Daniele Barberini. Ed eccoci arrivati a ieri mattina, data dell’avvio del processo per violenza sessuale. L’imputato è un giovane di origine straniera già noto alle forze dell’ordine, residente a Russi e difeso dall’avvocato Nicola Laghi.

La vicenda risale alla notte del 23 settembre 2021. Secondo quanto riferito dalla donna, quel giovane - anche lui ricoverato nella struttura - era entrato nella sua stanza mentre lei dormiva: l’aveva svegliata e aveva agito contro la sua volontà. "Io non ho reagito ne ho chiesto aiuto perché non sono stata in grado di reagire", aveva spiegato. Lei aveva pure a più riperse detto che non voleva saperne; ma lui "se ne è fregato".

Poi era uscito dalla stanza; e pure lei aveva fatto lo stesso per andarsi a confidare con una infermiera. Aveva parlato anche alla sua compagna di stanza la quale al momento dei fatti non era presente. E l’altra le aveva raccontato un particolare abbastanza suggestivo: ovvero che il giovane ora imputato, aveva chiesto a che ora dovessero passere gli infermieri a somministrare la terapia perché poi non sarebbero più entrati in stanza a disturbare.

Lei quel paziente lo conosceva perché si erano incontrati giorni prima, avevano chiacchierato e si erano pure dati i numeri di telefono; avevano anche scambiato qualche messaggio affettuoso: ma a suo dire non c’era stato nessun altro tipo di contatto. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile e quelli della Stazione principale per acquisire i primi elementi e sequestrate indumenti della donna e lenzuola del suo letto d’ospedale. Dai primi accertamenti era emerso che si era trattato di una serata particolarmente intensa per via di numerosi ricoveri: e quindi era difficile che qualcuno dalla guardiola, sebbene quasi dirimpettaia alla stanza, si fosse accorto di situazioni anomale. Su due piedi erano pure state rilevate alcune possibili incongruenze nelle prime parole della donna a partire dall’orario.

In quanto al sospettato, verso le 2 era stato svegliato per un colloquio alla presenza di una infermiera: e lì aveva saputo che una paziente lo accusava di averla violentata: ma aveva informalmente negato sostenendo di non andare certo in ospedale per fare sesso. In seguito aveva confermato il contatto sessuale riferendo però che si trattava di un rapporto consenziente con quella che aveva definito essere la sua ragazza del momento.

