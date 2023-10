In bici ’Sulle orme di Anita’. Domani, in occasione della Sagra paesana di Mezzano, si potrà pedalare riscoprendo il Risorgimento. Iscrizioni in piazza della Repubblica dalle 8 alle 9. Info: 335 5025025. Gli Amici della Società di Conservazione del Capanno Garibaldi ospiteranno un punto ristoro, inoltre sarà disponibile un percorso Marathon.

La festa di Mezzano vede stasera alle 20.30 nella sala polivalente Zannoni una serata sulla lotta contro il cancro con lo Ior.