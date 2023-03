Una petizione chiede la riapertura dell’Archivio

Duecento firme per la riapertura in tempi brevi dell’Archivio comunale e dell’archivio di Stato. Saranno consegnate lunedì al sindaco dai promotori della petizione, il cui primo firmatario è l’ex direttore della Pinacoteca Sauro Casadei: "Le 200 firme – afferma – dimostrano la sensibilità e l’interesse di numerosi faentini. Siamo ansiosi di sapere dalla viva voce del sindaco i motivi che ne hanno impedito fino ad ora la riapertura". I promotori segnalano anche vari problemi legati all’ubicazione del nuovo edificio in via Zucchini 29: la nuova struttura non ha ancora una strada diretta. Poi "per un utente a piedi o in bicicletta esiste solo un marciapiede fino al distributore del Conad. Di lì in avanti si apre una ‘terra di nessuno’, in ostaggio di automobili e camion. Suscita poi perplessità la costruzione di un nuovo capannone a fronte di tanti inutilizzati. In ultimo, è a 15 metri da un grande centro logistico. "Abbiamo ben presente il disastro provocato dall’incendio di un altro polo logistico ne 2019. I Vigili del Fuoco sono stati interpellati? Qui a rischio, in caso di un incendio devastante, c’è la testimonianza storica della città".