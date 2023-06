Una piega per gli alluvionati Parrucchieri all’Open Space

‘Una piega per aiutare gli alluvionati’. Come annunciato sul Resto del Carlino nei giorni scorsi, l’iniziativa, già nota e apprezzata sul territorio per la raccolta di fondi destinati alla ricerca sui tumori, ora torna per sostenere i faentini che hanno perso tutto nelle due

tremende alluvioni.

L’appuntamento è in programma per la giornata di oggi per otto ore, dalle 10 alle 18, nella struttura di Open Space Italia, in via Proventa 1501 a Faenza.

All’iniziativa hanno aderito in totale 43 parrucchieri e 15 estetiste, tutti volontari, che oggi si metteranno al servizio dei clienti in cambio di un’offerta che andrà ad aiutare gli alluvionati: il minimo è 15 euro per una piega e 7 euro per le mani.

Non mancheranno poi sei persone che si occuperanno dell’accoglienza di chi vorrà partecipare e contribuire alla causa.

L’intero ammontare raccolto sarà devoluto sul conto corrente aperto appositamente dal Comune di Faenza dopo la prima alluvione, e che ora raccoglie fondi per tutti coloro che sono stati colpiti anche in seguito.

L’evento di solidarietà ‘Una piega per aiutare gli alluvionati’, organizzato con il patrocinio del Comune di Faenza, vede coinvolti diversi sponsor tra cui figurano Open Space, Confartigianato, Cna Ravenna, Stampe al balzo e

Garden Bulzaga.