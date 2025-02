‘Una piega per lo Ior’. Raccolti più di 22mila euro per regalare una speranza

Sono 120 le persone che domenica, a Ravenna, hanno partecipato all’evento solidale ’Una piega per lo Ior’, realizzato in collaborazione con Cna Ravenna e Ial, proprio nella sede Ial di via Vulcano. Con un contributo minimo di 20 euro, i partecipanti hanno ricevuto la piega da parrucchieri volontari, contribuendo alla raccolta fondi per il Progetto Margherita dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Quest’ultimo servizio permette alle donne in chemioterapia che sentono l’esigenza di affrontare la caduta dei capelli con riservatezza di ricevere gratuitamente una parrucca.

L’attività del Progetto Margherita si è rivelata fondamentale: nel 2024 ne hanno usufruito ben 344 pazienti. Una di queste è Nicoletta, che commenta: "È stato un modo per proteggersi dall’indiscrezione delle persone che, magari anche in buona fede, mi avrebbero rivolto domande personali a cui non mi sentivo di rispondere".

L’evento si è tenuto contemporaneamente in sette città della Romagna e una dell’Emilia: in totale sono stati raccolti ben 22.640 euro. La città più solidale è stata Lugo, dove ben 256 persone hanno partecipato all’iniziativa nel Conad Superstore di via Taglioni. "È sempre una grande festa di solidarietà e bellezza – commenta Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale Ior – e la risposta si è confermata entusiastica anche quest’anno. A testimoniarlo sono anche i numeri: sebbene la donazione minima per una piega fosse di 20 euro, il contributo medio è stato di circa 23 euro. Segno che molti hanno recepito l’importanza del messaggio e ci hanno tenuto a dare qualcosa in più. Per noi è l’ennesima conferma: la Romagna è un territorio speciale, che ha ben compreso le necessità dei pazienti".

I fondi raccolti finora da ’La mia mamma è bellissima", crowdfunding che lo Ior ha lanciato ai primi di febbraio a sostegno del Progetto Margherita e dei servizi psiconcologici, superano i 27.000 euro. La campagna di raccolta fondi terminerà l’8 marzo e si può sostenere anche online al link www.insiemeachicura.it.

Lucia Bonatesta