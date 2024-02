Una piega per lo Ior, battuto ogni record

Sei città, 600 partecipanti, oltre 15.500 euro raccolti, con Lugo che primeggia in questa speciale classifica con quasi 4.500 euro. Sono stati questi i numeri di ‘Una piega per lo Ior’, la maratona di bellezza e solidarietà promossa domenica scorsa, dall’Istituto oncologico romagnolo, con il supporto organizzativo e logistico di Obiettivo Bellezza di FormArt, l’ente di formazione del Sistema Confartigianato che, nelle sedi di Cesena e Ravenna, ha anche messo a disposizione i propri laboratori. Anche quest’anno i professionisti dell’acconciatura delle città partecipanti e le allieve dei corsi di estetica dell’Academy obiettivo bellezza di FormArt hanno dedicato una giornata di lavoro volontario per offrire un trattamento a scelta: una piega o un trattamento estetico come la manicure in cambio di una donazione minima di 20 euro. L’intero ricavato di questa quarta edizione di ‘Una piega per lo Ior’ è stato devoluto interamente all’Istituto oncologico romagnolo per finanziare il ‘progetto Margherita’ e tutte le attività legate al mondo delle donne che lottano contro il cancro.

Il ‘progetto Margherita’ è molto più di un semplice servizio di donazione di parrucche oncologiche: vuole essere un incontro in cui la donna con diagnosi di tumore viene accolta dai volontari dello Ior e da parrucchiere che mettono a disposizione la propria professionalità ed esperienza, per accompagnarla nella scelta della miglior acconciatura per taglio e colore, e vincere uno degli aspetti più visibili e frustranti tra gli effetti collaterali delle cure. "Era la seconda volta che tentavamo di proporre su quasi tutta la Romagna, nello stesso giorno, un evento di questo tipo – ha spiegato Fabrizio Miserocchi, dg dello Ior – e la risposta si è confermata entusiastica".