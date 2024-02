Una Piega per lo Ior. Domenica l’evento di bellezza e solidarietà Domenica a Ravenna si terrà l'evento "Una piega per lo IOR", una maratona di bellezza e solidarietà organizzata dall'Istituto Oncologico Romagnolo e Obiettivo Bellezza. I partecipanti potranno donare almeno 20€ per ricevere un trattamento estetico, il cui ricavato sarà devoluto all'IOR. L'evento si svolgerà contemporaneamente anche in altre città della Romagna.