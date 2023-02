’Una piega per lo Ior’ fa il pieno Parrucchieri in prima linea per le donne in chemioterapia

Successo per l’iniziativa ’Una piega per lo Ior’, che ieri ha visto impegnati tanti parrucchieri (foto Corelli) in campo per le donne in chemioterapia. L’evento ha toccato diverse piazze e a Ravenna è stato ospitato, dalla mattina fino alle 17, presso la sede Format di viale Isaac Newton 78, proponendo lavaggio e piega con un contributo minimo di 20 euro. Il ricavato – conta ieri sera ancora in corso –, finanzierà il Progetto Margherita e la campagna ’La mia mamma è bellissima’, per aiutare le donne che lottano contro il tumore e che affrontano l’ulteriore carico emotivo della caduta dei capelli. L’importanza di questa attività è sancita dai numeri, con ben 360 pazienti che ne hanno usufruito solo nel 2022: tra queste ben 138 erano della provincia di Ravenna.