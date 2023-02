‘Una piega per lo Ior’ nel Salone Estense

Torna oggi anche a Lugo ‘Una Piega per lo Ior’, evento a sostegno del crowdfunding dell’Istituto oncologico romagnolo ‘La Mia Mamma è Bellissima’, iniziativa pensata per allargare a tutte le pazienti che ne sentono il bisogno il progetto Margherita. Molto più di un semplice servizio di fornitura di parrucche oncologiche gratuite, il progetto Margherita dello Ior offre alle donne in chemioterapia la professionalità di un parrucchiere e il conforto di un volontario che le accompagna nella scelta di chioma e colore. I parrucchieri di Lugo sono a disposizione oggi dalle 9.30 alle 17 nel Salone Estense della Rocca in piazza dei Martiri 1, proponendo lavaggio e piega con un contributo minimo di 20 euro per la campagna Ior ‘La Mia Mamma è Bellissima’. L’iniziativa si svolge con Obiettivo Bellezza by Formart, CNA Ravenna, Confartigianato Ravenna: i prodotti di bellezza saranno forniti da Open Space. Info. 0545.32033.