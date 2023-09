Una ’Pink RAnning’ da record. In 2.700 nonostante la pioggia

Una ’Pink RAnning’ da record. La corsa in rosa, organizzata anche quest’anno per contrastare la violenza di genere, con oltre 2.700 partecipanti è riuscita a battere il record della scorsa edizione. La pioggia che si è abbattuta sulla Darsena prima della partenza non ha abbattuto la voglia di partecipare di tante donne e uomini, tutti con la t-shirt rosa dell’evento. Presenti famiglie, giovani, camminatori, camminatrici e runner. Alla partenza era presente anche una folta rappresentanza istituzionale, con il via dell’assessora alla Politiche e culture di genere Federica Moschini, dall’assessore allo sport e turismo Giacomo Costantini e della deputata Ouidad Bakkali. A organizzare la manifestazione, giunta quest’anno alla sua terza edizione, Ravenna Runners Club e Linea Rosa. Sponsor dell’evento La Cassa di Ravenna S.p.A, Destauto e De Stefani. Durante l’evento Linea Rosa ha voluto donare un piatto in ceramica a Ravenna Runners Club in segno del solido legame

creato negli ultimi anni.

"Quest’edizione rappresenta per noi un doppio successo – commenta la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara –: l’affetto della comunità e il supporto alla nostra battaglia è stato concreto e confermato ancora una volta". "Un risultato straordinario in una giornata che non era partita sotto i migliori auspici, vista la forte pioggia – afferma Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club –. La città ha risposto in maniera impressionante".