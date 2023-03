Una prelibatezza Il latte di gallina

Ora non si trova più, ma un tempo si poteva trovare e assaggiare "e’ lat ’d galéna", il latte di gallina. In una tazza veniva sbattuto un uovo con zucchero o miele, poi si univa il latte bollente e un distillato come cognac, rhum o grappa vecchia. Andava bevuto caldissimo per gustarne il sapore ed eventualmente per trarne un beneficio in caso di costipazioni. In senso figurato il latte di gallina significava una cosa preziosa ed ambita. Tanto che di chi possedeva tutto si diceva: "U ni mânca gnânca e’ lat ’d galéna" (Non gli manca neanche il latte di gallina). Altrettanto buono e prezioso era "e’ lat ’d rösa" (il latte di rosa) che consisteva in un bicchiere di latte caldo profumato all’alchermes, un liquore usato soprattutto per la zuppa inglese.