"Una preziosa occasione di crescita e formazione"

Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: anche quest’anno è confermato il sostegno in favore del ‘Campionato di giornalismo. Cronisti in classe’…

"Certamente. Seguiamo con convinzione la manifestazione sin dalla sua nascita perché crediamo nella sua importanza per i giovani che la vivono con entusiasmo e passione, avendo così una preziosa occasione di crescita e formazione".

Come sarà l’edizione 2023, dopo gli ultimi difficili anni caratterizzati dalla pandemia?

"Speriamo di poter tornare all’antico e di poter vedere tutte le classi in presenza durante la premiazione finale, con gli studenti accompagnati da insegnanti e genitori. Ho sempre partecipato ed è sempre stato un momento emozionante, direi quasi commovente. Per questo, è stato triste dover trovare soluzioni alternative ed essere costretti ad avere solo una rappresentanza di studenti".

A suo avviso, perché il ‘Campionato di giornalismo’, è così importante per le nuove generazioni?

"Oggi più che mai, ritengo fondamentale legare i giovani alla carta stampata perché ormai sono troppo abituati a leggere tutte le notizie sul web perdendo quel meraviglioso contatto con la carta che ha sempre il suo fascino. Anche la lettura diventa più frettolosa online, e una notizia spesso viene vista alla stregua di un sms".

Può spiegare ai giovani di oggi il piacere del rito del giornale la mattina?

"Vuol dire prendersi del tempo per sé e per la cultura, sfogliando le pagine con calma e leggendo gli articoli di proprio interesse. Ai tempi dell’università, era un rito che mi piaceva consumare prima di andare a letto. Abitavo a Bologna e in stazione le prime copie del Resto del Carlino arrivavano già intorno alla mezzanotte, all’una di notte. Mi piaceva tirar tardi, per cui andavo con piacere ad acquistare una copia che divoravo prima di addormentarmi".

La Fondazione da sempre dimostra una grande attenzione per l’istruzione e la cultura…

"Sì. I giovani per noi sono protagonisti, visto che spetta a loro un domani portare avanti la crescita della società. Siamo stati e tuttora siamo impegnati su più fronti, spaziando dall’università alle celebrazioni dantesche, e fino ai musei, tanto che speriamo quest’anno di completare l’apertura del Museo di Palazzo Guiccioli. La cultura fa crescere la città e ha importanti risvolti economici e sociali soprattutto a Ravenna con i suoi otto monumenti Unesco".

In fatto di università, l’ultima novità è la facoltà di Medicina che compie tre anni…

"Ravenna ha una tradizione universitaria da ormai trent’anni e il Campus funziona bene. L’accoglienza di Medicina è stata calorosa e tanti studenti sono arrivati da altre città. In futuro, questo significa avere un policlinico, con tutta una serie di servizi di cui potrà beneficiare l’intera cittadinanza".

r.b.