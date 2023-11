Una quinta di Geometri: raduno ogni anno dal 1983

Si è ritrovata, a quarant’anni dal diploma, la classe quinta di ’Geometri’. "Erano gli anni 80 quando un gruppo di adolescenti provenienti da ogni angolo della Romagna, si è seduto ai banchi della stessa aula ed ha iniziato un viaggio, che continua tuttora — si legge in un testo inviato dai ‘maturi’ — L’istituto ’Camillo Morigia’ è proseguito e quei ragazzi oggi sono diventanti uomini e donne che non hanno mai dimenticato chi erano e che almeno una volta all’anno tutti gli anni da quarant’anni ritornano adolescenti, dimenticano i loro problemi, si abbracciano e si raccontano, cantano e ridono insieme e ritornano ancora giovani e “belli”. Nella ricorrenza dei 40 anni della maturità, la 5°A si è ritrovata presso il Circolo del Buongustaio, ma la cosa anomala e che non abbiamo mai saltato un anno. Quel filo che ci ha legati da quel primo giorno di scuola non si è mai spezzato, ne siamo fieri e ci facciamo gli auguri per questi primi quarant’anni dal diploma, che non saranno gli ultimi".