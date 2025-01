Una raccolta fondi per donare dei Lego ai bambini ricoverati

Una consegna speciale per i bimbi ricoverati in Pediatria, presso l’ospedale Santa Maria alle Croci di Ravenna.

Ieri mattina sono arrivati Samuele e Rosanna di Italia Lego Star Wars di Treviso che quest’anno, per il secondo anno consecutivo, insieme all’associazione ’Un cuore per tutti’, hanno effettuato una raccolta fondi per regalare i giochi della Lego ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria di Treviso, Ravenna e Padova. Giochi che hanno un grande significato simbolico di crescita, amicizia e legami per tutti i bambini.

Un sentito ringraziamento è stato espresso da tutto il personale della Pediatria dell’ospedale di Ravenna.

Nella foto, un momento dell’incontro.