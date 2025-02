Una rete di negozi per i più giovani

Poter andare in bagno o telefonare a casa, riempire la borraccia o avere un bicchier d’acqua, un cerotto nel caso servisse, poter chiedere indicazioni stradali o un fazzoletto da naso, principalmente ricevere supporto in caso di necessità da persone gentili. Queste sono alcune delle richieste che i ragazzi della consulta giovani di Lugo hanno espresso in merito al nascituro progetto ‘Negozio amico’. Questa settimana si sono svolte ben due riunioni della consulta al fine di avere un primo rimando di cosa vorrebbero fare i più giovani per la loro città e, appunto, esprimere alcune considerazioni e richieste su quello che sarà un servizio pensato proprio per loro come fruitori finali.

"Due le riunioni perché sono tanti – spiega l’assessora ai servizi educativi, Daniela Geminiani –. Ne abbiamo fatta una con le sole classi quinte delle elementari e una con i rappresentanti delle medie. Anche perché i bambini di quinta potrebbero non trovare modo di esprimersi in confronto con quelli più grandi".

Il progetto che si vuole andare a sviluppare è quello di riuscire a creare una rete di negozi e attività, riconoscibili, che si mettano a disposizione per poter prestare quel piccolo aiuto in caso di necessità nei confronti dei cittadini più piccoli, ma abbastanza grandi da poter uscire da soli. "L’idea è quella di segnalare questi negozi con una vetrofania molto visibile che li possa identificare – spiega l’assessora

–, così i ragazzi sapranno che dentro potranno trovare un minimo di conforto nel caso avessero bisogno". Il progetto è ancora nella sua fase iniziale con la definizione da parte dei ragazzi, appunto, di cosa vorrebbero trovare in un ‘Negozio Amico’. Il passo successivo sarà quello di condividere questo progetto e queste esigenze con le associazioni di categoria per andare a definire nel dettaglio le modalità con le quali svilupparlo.

Nel frattempo i rappresentanti dei ragazzi e delle ragazze che siedono nelle consulta si sono presi l’impegno di riportare nelle rispettive classi la richiesta e raccogliere ulteriori desiderata da parte dei compagni. Nelle due riunioni sono state anche esplicitate le prime idee di lavoro che gli stessi rappresentanti avevano raccolto dalle classi sulle prossime attività della consulta stessa. Le proposte hanno riguardato in gran parte l’ambiente, dalla richiesta di avere parchi più inclusivi, che prevedano giochi anche per i disabili, alla proposta di organizzare delle giornate di pulizia degli stessi, attraverso anche il plogging (una specialità che prevede la corsa e la raccolta dei rifiuti durante il percorso).

La consulta vorrebbe anche organizzare una visita al canile, ma anche di conoscenza della propria città e del territorio circostante. I giovanissimi vorrebbero poi un cinema e organizzare una festa.

Matteo Bondi