Una rete di servizi per la non autosufficienza

Si intitola ‘La casa come primo luogo di cura e benessere’ il progetto sviluppato da Ausl Romagna con il sostegno della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna in merito alla rete integrata dei servizi socio-sanitari per la non autosufficienza della Bassa Romagna. "Il cambiamento demografico e sociale del territorio della Bassa Romagna, in termini anagrafici, è evidente e pone delle sfide che sono da tempo alla nostra attenzione - commenta Elena Zannoni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. La grande longevità delle persone è sintomo di benessere ma si traduce in nuovi bisogni assistenziali e sociali". Il progetto si articola in una serie di interventi rivolti alle persone non autosufficienti e ai loro caregiver (assistenti familiari). "L’obiettivo è quello di potenziare e personalizzare i servizi per la domiciliarità - spiega Federica Boschi, direttrice del Distretto Sanitario di Lugo -, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Sono due i filoni di intervento. Il primo, di valenza sanitaria, è dedicato alle dimissioni protette al domicilio per persone con demenza provenienti dall’ospedale e dai servizi specialistici. Il secondo, di natura più sociale, si concentra sul ‘sollievo’ ai caregiver, ossia la possibilità di ospitare temporaneamente la persona con demenza in un centro assistenziale per consentire a chi se ne occupa abitualmente di alleggerire il proprio impegno". Il potenziamento delle dimissioni protette consta in un insieme di prestazioni eche garantiscono la continuità delle cure e il sostegno al nucleo familiare della persona in dimissione. Sono prestazioni domiciliari effettuate da operatori con l’obiettivo di tutelare le autonomie residue e il parziale recupero delle capacità, ove possibile, oltre a qualificare la ‘cura domestica’, con interventi volti all’addestramento del familiare/caregiver nel processo di cura. "L’elaborazione dei progetti individualizzati di ‘sollievo’ in struttura residenziale per persone con disabilità - illustra Silvia Zoli, responsabile dell’Area della non austosufficienza dell’Unione - avviene in accordo con i familiari caregiver. Gli interventi si inseriscono in un progetto di vita e di cure più ampio, che prevede l’integrazione della risposta temporanea di sollievo in strutture residenziali, con progetti personalizzati a domicilio, che includono interventi socio-assistenziali (frequenza di centri diurni socio-riabilitativi e socio-occupazionali), l’assistenza domiciliare e altri. Fondamentale è stato il sostegno della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna che ha dedicato un importante finanziamento di 150 mila euro. "La Fondazione conosce e monitora da decenni l’evoluzione del tema dell’anzianità in questo territorio - commenta il presidente, Pierluigi Stefanini - e abbiamo quindi individuato alcuni ambiti di intervento, come un’indagine conoscitiva sull’erogazione dei servizi agli anziani, le loro condizioni abitative e un’analisi sull’evoluzione delle possibilità assistenziali".

Matteo Bondi