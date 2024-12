Una riflessione sul futuro della Ue

Si intitola ’Von Der Leyen II: quale rotta in un mondo in tempesta’ il convegno pubblico di oggi a Palazzo Rasponi, alle 17.30. Una riflessione sul futuro dell’ Unione Europea. Interverranno i professori Michele Marchi dell’Università di Bologna e Francesco Clementi dell’Università La Sapienza-Roma, e i giornalisti Tonia Mastrobuoni (Repubblica), Beda Romano (Il Sole 24 Ore) e Danilo Taino (Corriere della Sera). Moderano Sara De Ponte (Università di Genova) e Mattia Palombaro (Università di Bologna). Incontro organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, in collaborazione con Europe Direct Romagna e il Comune di Ravenna.